Il Comune di Acquapendente con una brevissima nota informativa presenta importantissime novità in merito alla Casa di Riposo San Giuseppe:

“Martedì 1 Ottobre”, si sottolinea, “il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato il decreto di accreditamento istituzionale della RSA San Giuseppe È una GRANDE NOTIZIA perché finalmente si raggiunge un risultato perseguito da molto tempo, che pone le basi per il rilancio di una struttura importante per la popolazione di Acquapendente e per il territorio circostante. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno creduto e che hanno lavorato per questo obiettivo”.

Grazie alla collaborazione fornita da Giordano Sugaroni, alleghiamo alla presente lo stesso, affinchè tutti i cittadini possano consultarlo nei minimi dettagli.

Decreto