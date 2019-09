ACQUAPENDENTE – Sabato scorso, l’inedito itinerario da Centocamere (Grotte di Castro) a Gradoli ha suggellato il patto di fedeltà tra i “passionisti” del trekking narrativo firmato Banda del racconto/Simulabo e il progetto Ager 2.0.

Domenica 29 settembre quinto e penultimo appuntamento del calendario di eventi. Protagonisti, questa volta, il Museo della città di Acquapendente e il Museo del fiore di Torre Alfina. Come sempre la partecipazione all’evento è gratuita.

A fianco dei responsabili scientifici delle due strutture, lo storico dell’arte Andrea Alessi e il naturalista Gianluca Forti, Antonello Ricci, a raccordare approfondimenti tematico-scientifici e stimolare pillole narrative. Da porta a porta, rispolverando assi di una viabilità “dimenticata”, tracceremo un percorso peri-urbano ricco di suggestive vedute di natura paesaggistica in compagnia delle parole dei grandi viaggiatori e artisti che quelle strade e quei sentieri hanno percorso nel passato.

Punto di partenza e di arrivo: Acquapendente. Rientro preventivato per le ore 12.30 circa. In chiusura, prevista la visita in compagnia di Alessi al palazzo vescovile – principale sede museale aquesiana. Per chi fosse interessato anche alla visita della Pinacoteca nel chiostro di San Francesco, si fa presente che il direttore sarà disponibile a partire dalle ore 9.

Ager 2.0” è un progetto finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 26/2009 riguardante la Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio. Info: 3913103629

Sabato 5 ottobre, sesto e ultimo evento della serie. Appuntamento a Farnese. Protagonisti: il locale Museo civico archeologico “F. Rittatore Vonwiller”, il Museo archeologico di Ischia di Castro nonché il Museo del brigantaggio di Cellere. Destinazione: Valle Rosa, alle porte della città-bosco di Castro.