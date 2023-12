Il concerto del 17 dicembre è promosso dal Teatro Boni in collaborazione con Mozart Italia

Il Teatro Boni di Acquapendente, in collaborazione con l’Associazione Mozart Italia (sede di Viterbo), propone un concerto di musica sacra in vista delle imminenti festività natalizie. L’evento è in programma domenica 17 dicembre 2023 alle ore 17.00 nella Chiesa della Natività di Maria Santissima in frazione Trevinano.

Per l’occasione saranno eseguiti il “Magnificat RV610” e il “Gloria RV589” di Antonio Vivaldi, con i solisti Simonetta Chiaretti (soprano), Marina Shevchenko (soprano), Alessandro Camilli (tenore) e Filippo Malvezzi (basso) e i cori Vox Antiqua di Acquapendente e SS. Salvatore di Bolsena diretti da Loretta Pucci. A dirigere l’ensemble strumentale è Alexey Nikonov. Immagine “tutto intorno” a cura di Stephanie Morin.

Questo appuntamento è reso possibile grazie ai fondi NextGenerationEU nell’ambito del progetto Trevinano Ri-Wind e ha il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Acquapendente e Scuola Comunale di Musica di Acquapendente.