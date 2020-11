L’evento avrà inizio alle ore 18:00, in streaming sul canale YouTube dell’Associazione Nuova Pegasus ( https://youtube.com/channel/UCzTv1KmupbrsQCQmZslFoow ) e la pagina facebook.com/ nuova.pegasus , con una presentazione iniziale sulla Luna e successivamente con la visione delle immagini riprese in diretta dalche utilizzerà alcuni telescopi in gestione remota per riprendere dettagli della superficie del nostro satellite.

La serata è organizzata in collaborazione col portale delle Aree Protette del Lazio (parchilazio.it) e la Riserva Naturale Monte Rufeno di Acquapendente dove l’Ass.ne Nuova Pegasus gestisce l’omonimo Osservatorio Astronomico.