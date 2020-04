Interessante opportunità per i plessi scolastici aquesiani collegati direttamente con la programmazione di educazione ambientale targata Riserva Naturale Monte Rufeno.

A fornirla il portale della Regione Lazio “ParchiLazio” nell’ambito del poker eventi #iParchiaCasaTua. #ScuoleinDiretta, #NaturaQuotidiana, #IncantaLazio.

“Da Mercoledì 15 Aprile inizia la nuova rubrica di conversazioni in diretta rivolta alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. I temi delle prossime dirette: Mercoledì 15 aprile – La finestra sul cortile Conversazione a due voci: lettura iniziale de “Il granchio di fiume” (tratta da Animali in città) che introduce la presentazione e l’intervista all’esperto sul tema dell’incontro (per scuole primarie e secondarie di primo grado). Mercoledì 22 aprile – La giusta distanza Quali sono i comportamenti da tenere per evitare di perturbare gli equilibri naturali (per scuole secondarie di secondo grado). Mercoledì 29 aprile – Centro di Recupero Fauna Selvatica Visita virtuale guidata del Centro di Recupero Animali Selvatici del Parco Riviera di Ulisse, approfondimento sulle specie ospitate, curiosità sulla biologia degli animali maggiormente recuperati (per scuole secondarie di primo grado). Ai docenti che hanno aderito all’iniziativa, inviando la richiesta di partecipazione ad una delle dirette, sarà comunicato il collegamento web che potranno condividere con i propri alunni. Alla diretta potranno partecipare due classi per volta. Per prenotare una delle conversazioni in diretta con le proprie classi i docenti dovranno inviare alla mail: [email protected] il modulo di partecipazione (Allegato2) compilato secondo le indicazioni fornite nel modulo informativo (Allegato1). Scarica: Allegato1 Modulo informativo – Allegato2 Modulo di partecipazione”