Teatro Boni, finale di stagione con la commedia “Xanax”

Mario Antinolfi e Carla Schiavone in scena il 24 marzo ad Acquapendente

Ultimo appuntamento al Teatro Boni di Acquapendente per la stagione 2023-2024, con l’affermata direzione artistica di Sandro Nardi e una serie di spettacoli ed eventi speciali di successo che in tante occasioni hanno riempito la “perla” ottocentesca della cittadina dell’Alta Tuscia.



Domenica 24 marzo alle ore 17.30 la compagnia Attori & Company mette in scena “Xanax” di Angelo Longoni, una commedia che da anni non smette mai di divertire e far riflettere il pubblico. Protagonisti Mario Antinolfi e Carla Schiavone, per la regia di Marco Cavallaro.

Un uomo e una donna si trovano in una situazione esasperata, claustrofobica, estrema. Due persone quasi sconosciute che sono costrette improvvisamente a condividere gli elementi più intimi del proprio corpo e della propria anima. Un venerdì sera Laura e Daniele si attardano un po’ più del solito in ufficio. Ognuno di loro lavora a un piano diverso di un grande edificio e verso le nove di sera le loro vite si incontrano su uno degli ascensori che deve condurli verso l’esterno e verso un normalissimo weekend in famiglia.

La stagione 2023-2024 “Sguardi oltre i confini” ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.