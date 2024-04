Montalto di Castro ribadisce il NO al deposito di scorie nucleari

“Nel consiglio comunale del 2 aprile, tra le varie discussioni all’ordine del giorno, c’è stata anche quella relativa al deposito nazionale di stoccaggio delle scorie nucleari

Da non sottovalutare la decisione, nel Marzo 2024 , del comune di Trino Vercellese di ritirare la propria autocandidatura ad ospitare il deposito

Ho apprezzato la volontà dell’Amministrazione comunale e poi dell’intero Consiglio comunale, che, se pur con qualche polemica (che avrei evitato), ha rinnovato all’unanimità la propria contrarietà all’eventualità di ospitare il deposito nel nostro territorio (il più a rischio tra i 51 siti individuati nella CNAI), portando avanti il cammino intrapreso sin dall’inizio del 2021. Ben venga quindi il testo approvato, condiviso con i comitati di Montalto e Corchiano, ed emendato dalla minoranza

Le continue opposizioni di comitati, enti locali, della Provincia di Viterbo ed anche della Regione Lazio che pochi giorni fa si è costituita parte civile per l’annullamento della CNAI del dicembre 2023, sono un segno tangibile che la collaborazione e’ la strada maestra che va perseguita per vincere questa battaglia a difesa del territorio

Un ringraziamento sentito va al comitato Montalto Futura ed al suo presidente Carlo Alberto Falzetti per la dedizione e la costanza con cui stanno affrontando questa situazione che mette in pericolo il nostro futuro e quello dei nostri figli

Mi sento di ribadire che se qualcuno pensa che il comune sia in vendita si sbaglia di grosso: siamo e saremo pronti ancora una volta, come sempre, a combattere la battaglia per la difesa di Montalto di Castro”.