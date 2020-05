«Il Comune di Caprarola, con lo stanziamento di fondi del Governo Conte, della Regione Lazio, di donazioni di privati cittadini ed alcune aziende locali destinati al “soccorso alimentare” per l’emergenza economica che accompagna quella epidemiologica COVID-19, e per mezzo della Deliberazione Comunale N.37 del 01/04/2020 Euro 62.562,97 per il sostegno delle famiglie caprolatte – Prospetto Allegato A1 alla Variazione provvisoria gruppo 1 – Variazioni di bilancio anno 2020 di ulteriori Euro 30.000,00, ha una importante somma a disposizione per un complessivo di Euro 92.562,97.

Per il nostro comune è una fonte economica emergenziale estremamente importante che deve essere completamente riversata per dare quanto più aiuto a quante più famiglie caprolatte possibile, in questo periodo di estrema crisi economica e lavorativa, ed alleviare la preoccupazione per il sostentamento familiare.

Ci preme, nostro malgrado, segnalare a tutta l’amministrazione caprolatta che, da svariati giorni, si sente parlare di un “Mercato dei Buoni Spesa”, nel senso che i buoni spesa vengono monetizzati da percettori o monetizzati ad importo inferiore da percettori che non hanno effettiva necessità di provvedere a spesa alimentare.

Questo “modus operandi” è quanto meno illegale ed oltremodo indegno ed ingiusto nei confronti di cittadini e famiglie che vivono oggettivamente e giornalmente uno stato di estremo disagio.

Pertanto invitiamo l’amministrazione caprolatta ad:

 Dare atto e sincerare ufficialmente i cittadini, che nelle convenzioni stipulate con gli esercizzi commerciali, sia stata prevista una sorta di verifica del Buono Spesa nominativo con la persona in possesso dello stesso alla cassa;

 Invitare gli esercizi commerciali convenzionati con Buoni Spesa al controllo puntuale del percettore;

 Fornire indicazioni riepilogative sull’andamento delle richieste dei Buoni Spesa, del numero dei percettori, dell’importo già destinato alla data del 30/04/2020 e del residuo, per rendere partecipe la cittadinanza caprolatta al piano di sostegno messo in atto;

 Vigilare attivamente e reprimere atti illegali.

Rimarchiamo con determinazione che tutte le associazioni e le forze politiche indistintamente dal loro colore dovrebbero prendere parte a tali attenzioni, vigilanza e sensibilizzazioni per dovere morale e nel rispetto della cittadinanza tutta».

Così comunica Meetup Caprarola 5s Organizer Fabio Governatori.