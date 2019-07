“La modernizzazione e l’ampliamento del numero degli sportelli ATM Postamat è uno dei punti contenuti nell’Accordo, sottoscritto a Gennaio scorso da Regione Lazio con il Presidente Nicola Zingaretti, Poste italiane e Anci Lazio per il potenziamento sul territorio di progetti innovativi utili a garantire nuovi e più ampi servizi”, dichiara Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio.

“Ancora un’azione importante, ancora un successo, che mostra come la Regione Lazio, anche con questo protocollo, abbia scelto la strada giusta per valorizzare e promuovere quello che è uno dei nostri patrimoni più importanti, cioè i Piccoli Comuni. Proprio loro che rappresentano oltre il 70% del totale dei Comuni del nostro Paese, sono infatti i luoghi dove sono custoditi natura, biodiversità, storia, bellezze architettoniche, tradizioni culinarie, saperi e sapori. E ciò che dobbiamo combattere è il loro abbandono e spopolamento e questo lo si può fare solo con azioni che riportino in quei posti i servizi e tutto quello che può riconsegnare a loro un protagonismo indispensabile per costruire un futuro di sostenibilità. Dobbiamo fare in modo che le persone vogliano e possano tornare a vivere quei luoghi e iniziare a fornire un servizio come il bancomat postale vuol dire perfettamente questo. Quella di oggi, nel Comune di Cineto Romano – conclude Avenali – è la prima attivazione, domani saremo a Maenza, e nelle prossime settimane a Coreno Ausonio, Civitella D’agliano, Gorga. Nei prossimi mesi saranno sodisfatte tutte le richieste arrivate dai Comuni”.