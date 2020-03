Il comune di Vetralla avvisa i gestori delle attività che vendono generi alimentari e beni di prima necessità (farmacie, detersivi e prodotti igiene personale) di comunicare la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di Vetralla elargirà alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid 19.

Per la stesura di un primo elenco delle attività, la disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le ore 20,00 di martedì 31 marzo 2020, utilizzando il modulo allegato al presente, all’indirizzo P.E.C.: [email protected] o MAIL: [email protected].

I commercianti potranno, se lo desiderano, dando in tal modo tangibile segno di solidarietà, incrementare il valore dei buoni spesa, offrendo ai concittadini che in questo periodo sono in gravi difficoltà economiche, uno sconto nell’utilizzo di tali buoni spesa.

Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà pubblicizzato sul sito istituzionale: www.comune.vetralla.vt.it, che potrà essere integrato con successive disponibilità, e consegnato ai cittadini insieme ai “buoni spesa”, in cui saranno inserite oltre ad indirizzo e recapito telefonico delle attività in cui i buoni spesa sono spendibili, anche le percentuali di sconto eventualmente offerte dai singoli gestori.