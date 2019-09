Secondo un’indagine svolta da Weekendesk.it , il portale leader nei soggiorni tematici brevi in Europa, su un campione di 40.000 viaggiatori che hanno effettuato prenotazioni nel Lazio, in terza posizione (preceduto solo da Roma e da Fiuggi) compare Viterbo(avendo riguardo anche ai paesi limitrofi), seguito poi da diversi piccoli centri, tra cui Tarquinia.

Grazie alla maggiore vicinanza, il Lazio è la destinazione scelta per un weekend innanzitutto dagli abitanti della stessa regione (46,4%), seguita, anche se a distanza, da Campania (7,2%), Puglia (3,4%), Toscana (3,3%) e Lombardia (3%).

Ma quali le aspettative del turista che sceglie la Tuscia? Le motivazioni sono principalmente da ricercare nel desiderio di evadere dalla routine e dalla vita in città per concedersi una pausa all’insegna del benessere e del relax. Infatti, ben il 61,70% delle prenotazioni nel primo semestre del 2019 include un’attività legata al wellness, dunque, un ingresso a SPA, terme o centro benessere.

Significativa è anche la rappresentanza (28,10%) di coloro che optano per acquistare il solo soggiorno con la colazione, in modo da dedicarsi unicamente al riposo a contatto con la natura e alla scoperta dei tanti borghi suggestivi della campagna laziale come, solo per citarne alcuni, Civita di Bagnoregio, noto anche come il “paese che muore.

In forte crescita anche la percentuale di chi decide di prenotare un pacchetto che comprenda sia un’attività wellness sia un’esperienza enogastronomica, che è più che raddoppiata rispetto al primo semestre dello scorso anno (4,40% delle prenotazioni 2019 vs 1,80% nel 2018), a dimostrazione di come le degustazioni della cucina locale rappresentino sempre più spesso un’attrattiva importante per il territorio.