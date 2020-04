Foto: StockSnap / Pixabay

Nel giro di alcuni giorni il mondo intero si è ritrovato in quarantena forzata, con l’Italia inevitabilmente rappresentata dal hashtag iorestoacasa ad ogni angolo del Web. Le difficoltà ad adattarsi al distanziamento sociale sono comuni a tutti, però questa permanenza in casa si è trasformata ben presto in una opportunità per riflettere, approfondire ciò che non riusciamo durante le corse del quotidiano.

Molte eccellenti opportunità vengono proprio dalla Rete, i cui principali players pubblici e privati hanno prontamente sfruttato per offrire a tutti gli utenti dei ricchi contenuti culturali. Una delle prime ottime risorse alle quali il popolo del Web ha dedicato e continua a dedicare le proprie attenzioni è Google Arts & Culture che, con le sue svariate centinaia di istituzioni culturali di ogni dove presenti nel proprio archivio, permette di visitare comodamente dal proprio divano di casa i corridoi dei più straordinari musei al mondo.

Tanto per citarne qualcuno dei più famosi

MoMA – New York

Le Gallerie degli Uffizi – Firenze

The Met – New York

Georgia O’Keeffe Museum – Santa Fe

British Museum – Londra

Van Gogh Museum – Amsterdam

Musee D’Orsay – Parigi

Tate Britain – Londra

Scottish National Gallery – Edimburgo

L’esperta di macchine fotografiche Erika Cecchetto, che collabora con la redazione del sito ReviewBox.it, fa notare come BigG abbia scelto di adottare la stessa tecnologia usata da Google Street View per acquisire le immagini delle preziose opere d’arte esposte e degli spazi che le accolgono: si tratta di fotografie a 360°, ossia una serie di obiettivi acquisisce gli scatti da differenti angolazioni per andare a montarle in un secondo momento. Come succede con le foto panoramiche scattate con i moderni smartphone, i dispositivi scattano un considerevole numero di fotografie che vengono, poi, processate secondo precisi algoritmi per creare le immagini dell’intero ambiente. In questo modo è possibile rendere visitabile virtualmente un luogo attraverso le tre dimensioni, garantendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Altra straordinaria raccolta dell’arte visiva italiana è Haltadefinizione che, come s’intuisce dal nome, offre un archivio di scatti in alta definizione di opere italiane; un ottimo strumento per riuscire ad osservare ogni più piccolo dettaglio ingrandito a piacere, senza vincoli di orario e senza dover spostarsi da un museo all’altro. Ma l’apertura della cultura non finisce qui.

Anche l’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, spalanca le porte virtuali della sua World Digital Library: una raccolta di quasi ventimila contenuti, realizzati in uno spazio temporale che va dall’8000 a.c. fino ai giorni d’oggi e che include libri, foto, mappe interattive, giornali, manoscritti e registrazioni audio. Analogamente dall’accordo tra l’ICCU – Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e DM Cultura (azienda specializzata nella creazione di soluzioni digitali per le istituzioni culturali) nasce ReteINDACO.

Tutti questi sono importanti passi che stanno portando sempre di più il mondo della cultura a diventare open, slegandosi dalla materialità come sta avvenendo con la didattica a distanza per tutti.