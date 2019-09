Riparte la campagna #cantieriaperti promossa dal comune di Montalto di Castro, questa volta in particolar modo concentrata sulle strade del territorio.

«A seguito – commenta l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Corona – dell’approvazione del bilancio di previsione, come ho già avuto modo di spiegare anche in occasione dell’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, ci stiamo concentrando sulla manutenzione e riqualificazione delle strade.

Come primo lotto, compatibilmente con i fondi di bilancio e/o finanziamenti ottenuti, abbiamo affidato i lavori per piazzale dei Pescatori, Strada di Campomorto, Strada Bosco Cipolloni (fino al canile comunale) e la strada in località Paglieto Grande a Pescia Romana.

Va ricordato che proprio a Pescia sono appena terminati i lavori di sistemazione di strada dei Magazzini e via delle Magnolie.

Stiamo inoltre, come già anticipato, aspettando da circa due anni che esca la graduatoria della Regione Lazio per il bando al quale abbiano partecipato, relativo alle strade rurali, che vedrà la sistemazione di strada dei Ristrettì nel capoluogo e strada Belvedere a Pescia Romana (le stesse, in alternativa, qualora la graduatoria regionale rimanesse un mistero, verranno realizzate con fondi comunali).

Questo – aggiunge Corona – è solo l’inizio: abbiamo ancora tre anni davanti e c’è tutta l’intenzione di non fermarci nella riqualificazione del territorio.

In sinergia con l’ufficio – conclude l’assessore ai lavori pubblici – stiamo mettendo a punto un serio programma di manutenzioni che riguarderanno Montalto, Pescia e le marine».