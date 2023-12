Montefiascone, la Prima Guida Turistica Topografica finisce in Consiglio comunale

Il volume dal titolo La Prima Guida Turistica Topografica per Montefiascone, ormai in distribuzione presso le Agenzie di Viaggi extra Regione Lazio, ed estero, per iniziativa del consigliere Paolo Manzi, è oggetto d’interpellanza nel Consiglio comunale che si è tenuto domenica 31 Dicembre duemilaventitre.

Il motivo è molto semplice: sulla copertina figurano i Patrocini della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo con relativi stemmi, manca quello della città di Montefiascone.

È bene chiarire i fatti. Il 6 febbraio 2023, Pietro Brigliozzi, autore del volume, chiedeva il Gratuito Patrocinio alla sindaca di Montefiascone depositando ufficialmente la richiesta all’ufficio protocollo e due giorni dopo e veniva siglata: n.0003740 del 08-02-2023. Cat. 2 Classe 5 Fasc. 5. Nel penultimo venerdì di giugno 2023, su interessamento del consigliere Giorgio Cacalloro Brigliozzi veniva convocato in Comune ed alla presenza della sindaca Giulia De Santis, della sua vice Rosita Cicoria, del medesimo Cacalloro e dell’Assessore Angelo Merlo, per circa 15 minuti illustrava la bozza dell’opera.

Il giorno 14 Giugno l’autore, inoltrava la stessa richiesta di patrocinio al Presidente dell’Amministrazione Provinciale che nella settimana successiva concedeva quanto richiesto.

Il giorno 27 luglio 2023, l’autore inoltrava analoga richiesta alla Presidenza della Regione Lazio che, in data 10-10-2023, concedeva quanto richiesto.



Per quanto riguarda l’amministrazione comunale di Montefiascone fino a questo momento non è giunta risposta alcuna alla richiesta del febbraio scorso.