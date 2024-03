GdF Viterbo presente in occasione del Festival Giallo Scienza all’Università della Tuscia di Viterbo

L’Università della Tuscia di Viterbo, in occasione del Festival Giallo Scienza, ha organizzato una serie di incontri a carattere divulgativo e scientifico, finalizzati a migliorare il rapporto tra l’Ateneo e la popolazione.

In tale contesto, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Viterbo, in data 13 marzo 2024, ha partecipato all’iniziativa approfondendo i temi del “Follow the money” e del gioco sporco del riciclo, prendendo spunto dal libro “Tre pagine” edito da Amazon nel 2023.

Al termine dell’incontro, con l’introduzione del Comandante Provinciale Col. Carlo Pasquali, si è esibita l’unità cinofila del Corpo i c.d. “cash dog” specializzata nella ricerca di ingenti somme di danaro contante in valuta, nonché l’unità cinofila antidroga. Entrambe le unità cinofile sono in servizio presso l’Aeroporto di Fiumicino ma vengono utilizzate anche per specifiche attività richieste dai reparti del Lazio come in occasione di perquisizioni.

L’esibizione, che ha destato vivo interesse tra tutti i presenti, rappresenta una prova pratica nell’ambito del laboratorio di Criminologia, Criminalistica e Scienze delle Investigazioni attivato dall’Università della Tuscia.