Con la recente assegnazione di militari in uscita dalle Scuole Allievi Carabinieri presso i reparti dell’Organizzazione Territoriale, la Stazione di Faleria si aggiudica il primato della prevalenza femminile.

Oltre alla già presente Car. Anna TEDESCHI – già madre di uno splendido bambino e da poco rientrata dalla maternità – sono giunte altre due donne. Tutte e tre provengono da un pregresso arruolamento nelle fila dell’Esercito.

Il Carabiniere COSTA Andrea, di anni 27, proviene dalla città Torino, da una famiglia composta da papà Veneto e mamma Pugliese e una sorella minore. Diplomata al Liceo Linguistico “Regina Margerita” di Torino, si è avviata alla vita militare nel 2019, con un periodo di formazione presso il 235° RAV di Ascoli Piceno per poi essere designata al servizio presso il Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere (CE) e il VI Reggimento Logistico di Supporto Generale di Butrio (BO), con la qualifica di Caporale dell’Esercito Italiano. Nell’anno 2022, vincitrice di concorso nell’Arma dei Carabinieri, viene incorporata presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino.

Il Carabiniere BIANCHI Debora, di anni 22, proviene dalla provincia di Lecce, Comune di Trepuzzi (LE), da una famiglia composta papà e mamma entrambi pugliesi e un fratello più grande. Diplomata presso il Liceo Scientifico “Bazzoli” di Lecce. Si avvia alla vita militare nel 2022, con un periodo di formazione presso il 235° RAV di Ascoli Piceno per poi essere designata al servizio presso il 21° Reggimento Artiglieria Terrestre “Trieste” di Foggia (FG). Nell’anno 2022, vincitrice di concorso nell’Arma dei Carabinieri, viene incorporata presso la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto.

Alle neogiunte il Comandante Provinciale Massimo Friano ha inteso rivolgere il suo saluto e un caloroso in bocca al lupo da parte di tutti i colleghi del Comando Provinciale di Viterbo, per l’incarico ricevuto e per il prossimo futuro nell’Arma a servizio delle comunità di Faleria e Calcata.