L’olio extravergine di oliva di Canino DOP è presente alla sedicesima edizione di “Trieste Olio Capitale”, principale fiera dedicata all’olio evo, in svolgimento a Trieste dall’8 al 10 marzo.

Quattro i produttori partecipanti: l’Oleificio Cooperativo Sociale di Canino, la Cooperativa Olivicola di Canino, il frantoio I&P e la Tenuta Il Principato.

Grazie al coordinamento dell’associazione nazionale “Città dell’ Olio”, l’oro verde di Canino mette in mostra la qualità e l’eccellenza che contraddistinguono la produzione: una filiera corta, incentrata su selezione, controllo e innovazione tecnologica, che garantisce la realizzazione di un olio di pregio, apprezzato in tutto il mondo.

Le aziende presenti sono il simbolo di una realtà produttiva fortemente radicata ed economicamente rilevante per il territorio del comune di Canino che, da secoli, si lega a doppio filo alla coltivazione dell’olivo, in particolare della cultivar autoctona che ne porta il nome.

Presente al Salone anche il Sindaco di Canino, Dott. Giuseppe Cesetti, che ha dichiarato: “Vedere i nostri produttori ad Olio Capitale è per me un orgoglio: la nostra economia e la nostra cultura si basa sulla produzione dell’olio ed è un grande vanto vedere come, nel corso degli anni, le aziende abbiano puntato sulla qualità, sapendo posizionarsi ad alti livelli di mercato.

L’olio extravergine di oliva di Canino DOP ha fatto conoscere il nostro paese ovunque e crediamo nello sviluppo di un turismo sostenibile, legato alla cultura agricola e all’eccellenza dei prodotti tipici”.