Bando per i giovani agricoltori, Sabatini e Zelli (FdI): “Così la Regione Lazio investe sul futuro e l’innovazione”

“Venticinque milioni di euro in favore dei giovani agricoltori che vogliono avviare un’attività. E’ l’importo del bando ‘Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori’ pubblicato dalla Direzione regionale Agricoltura della Regione Lazio. Una misura volta a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole, prevedendo degli incentivi per i giovani che per la prima volta decidono di impiantare un’impresa. Ringraziamo l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini che ha fortemente voluto questo bando, consapevole di quanto sia fondamentale favorire una maggiore vicinanza fra mondo agricolo e giovani generazioni, con l’obiettivo di garantire la sopravvivenza e il rilancio di un settore sempre più strategico per lo sviluppo socio- economico del nostro territorio. E’ infatti necessario invogliare i giovani ad investire in un comparto che ha bisogno di energie nuove e di visioni innovative per poter continuare a crescere, progredire e a competere sui mercati nazionali ed esteri con i suoi prodotti d’eccellenza. Una grande opportunità di cui si avvertiva da tempo la necessità e che oggi la Regione Lazio sta finalmente offrendo”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il consigliere regionale Giulio Menegali Zelli.