Ciambella (Per il Bene Comune): “Ascoltare le istanze dei cittadini è il primo passo per sancire un patto di sussidiarietà”

“Promuovere una sussidiarietà reale tra istituzioni per difendere l’ambiente e salvaguardare il territorio. Questo – comunica Luisa Ciambella (Per il Bene Comune) a seguito dell’Assemblea dei Comuni di Anci Lazio – l’impegno emerso con forza dall’Assemblea Regionale dei Comuni del Lazio promossa da Anci Lazio per condividere la necessità di stringere una sinergia reale tra le istituzioni pubbliche al fine di abbattere quelle forme di distanza che in alcuni casi hanno generato dei notevoli disagi per i territori.

Una necessità su cui in tanti oggi convergono per superare il cortocircuito amministrativo che negli scorsi anni ha dato il via al proliferare di impianti FER che in alcuni casi più che produrre energia andavano a deturpare il paesaggio e creare notevoli danni al settore agricolo.

Oggi l’intervento del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ridotto questo proliferare di autorizzazioni, e altrettanto le istituzioni e le amministrazioni locali in campo devono ritrovare quell’intesa capace di promuovere una sussidiarietà operativa a tutela di tutte le comunità.

Ringrazio il presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone e il vicepresidente Stefano Bigiotti, per aver organizzato a Viterbo la due giorni di assemblea Anci e proposto questo importante dibattito sulla sussidiarietà istituzionale sul quale ci siamo trovati nell’avviare un lavoro territoriale più proficuo e sinergico tra le amministrazioni locali.

Ripartire dal basso e ascoltare le istanze dei cittadini è il primo passo per sancire un patto di sussidiarietà per il bene comune di tutti senza lasciare indietro nessuno”.