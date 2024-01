“Con profondo dolore apprendo la notizia della scomparsa di Michele Bonatesta, giornalista e politico cui mi legava una sincera stima e amicizia. Un politico lucido che aveva fra le sue doti quella di non avere mai timore di affermare le proprie idee e convincimenti.

Nutro inoltre per Michele un senso di profonda gratitudine: nel lontano 2004 fu il primo in assoluto a credere in me, appena diciannovenne, offrendomi per la prima volta la candidatura alle comunali di Viterbo tra le file di Alleanza Nazionale di cui era Presidente provinciale.

Ultimamente, dopo la scomparsa della cara moglie e negli anni della malattia, ho avuto modo di sentirlo e insieme abbiamo ricordato i tempi passati. Di recente, mi aveva anche confidato con fierezza e un po’ di rammarico che i ricordi della politica attiva erano diventati la sua unica compagna di vita quotidiana, segno evidente che il fisico lo stava lentamente lasciando ma che lo spirito era sempre quello del leone e del combattente che ha forgiato se stesso e tanti giovani e adulti che oggi rivestono ruoli di responsabilità nelle Istituzioni del nostro territorio. Grazie Michele!”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.