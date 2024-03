Elezioni provinciali 2024, grandissimo risultato elettorale di Forza Italia con quasi 16mila voti

Un grandissimo risultato per “Azzurri per la Tuscia” alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Viterbo. La lista azzurra, che includeva amministratori di Forza Italia, ha infatti ottenuto 15mila 917 voti, pari al 17,05 per cento, ed è riuscita a far rieleggere i due consiglieri provinciali uscenti: Francesco Ciarlanti ed Ermanno Nicolai.

Ma il dato senza dubbio più interessante è che Azzurri per la Tuscia è riuscita ad ottenere ben 2mila voti in più rispetto alle precedenti elezioni provinciali del 2021. Un risultato, questo, che conferma la forte crescita politica di Forza Italia nella Tuscia.

Questo 17,05 per cento ottenuto alle elezioni provinciali rappresenta infatti solo l’ultimo di una lunga lista di successi collezionati dal partito azzurro nel viterbese. Solo nel 2023, in occasione delle elezioni regionali del Lazio, Forza Italia nella Provincia di Viterbo ha ottenuto oltre il 10 per cento dei voti, dunque al di sopra della media nazionale del partito. La campagna di tesseramento a Forza Italia nel 2023, poi, si è conclusa con oltre 1500 tesserati. Nella Tuscia è cresciuto notevolmente anche il movimento giovanile azzurro, che adesso conta all’attivo oltre 200 militanti.

Tutto questo dimostra che Forza Italia è tornata ad essere centrale e determinante nella Tuscia, dove riesce ad attrarre e a far avvicinare alla politica anche tantissimi giovani. E se il partito azzurro riesce a fare questo, è per lo straordinario lavoro svolto dagli amministratori forzisti in tutti i comuni della Provincia. Un lavoro che, per competenza e professionalità, è largamente apprezzato dai cittadini.

“Congratulazioni agli eletti Nicolai e Ciarlanti per la loro rielezione e per tutti gli altri candidati della lista che hanno comunque ottenuto un grandissimo risultato elettorale – ha commentato il vice segretario vicario provinciale di Forza Italia Giuseppe Fraticelli -. Azzurri per la Tuscia continuerà dunque lo straordinario lavoro svolto in questi ultimi due anni in Provincia al fianco del Presidente Romoli. Un lavoro fatto di continui interventi sulle strade provinciali, di lavori di riqualificazione dei plessi scolastici, di difesa della vocazione agricola del territorio, di valorizzazione delle manifestazioni culturali e di investimenti sul territorio”.