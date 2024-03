Tarquinia Insieme: “Martina Tosoni è la persona giusta per rilanciare Tarquinia”

“Tarquinia Insieme”, fin dalla sua nascita si è posta l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini, professionisti, impiegati, studenti, pensionati e chiunque intenda impegnarsi in un comune progetto culturale, politico e sociale, di presenza e di attivismo civico, finalizzato al miglioramento della qualità della condizione economica, sociale e culturale del territorio della città di Tarquinia.

Oggi, dopo diversi mesi di incontri e di lavoro, proprio insieme alle numerose persone che hanno scelto di partecipare a questo progetto, a seguito di varie riflessioni, siamo arrivati alla convinta decisione di sostenere con forza ed entusiasmo la candidatura di Martina Tosoni a Sindaco della Città di Tarquinia.

Un alto profilo quello di Martina Tosoni che negli anni ha dimostrato di saper ricoprire con grande professionalità, passione ed impegno la figura di Vicesindaco ed Assessore ottenendo notevoli risultati e raggiungendo importanti obiettivi per la nostra Città.

Una donna, alla sua prima candidatura a Sindaco, giovane, con una visione liberale e innovativa e soprattutto con molta esperienza in ambito politico e amministrativo che riteniamo possa essere in grado di rilanciare la nostra Città e far raggiungere a Tarquinia, con la sua storia, le sue bellezze e la sua cultura, il posto che merita nel mondo.