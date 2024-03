Ferrovia FL3, Sabatini (FdI): “Grazie a interlocuzione Regione-RFI lavori più rapidi e chiusura ridotta della tratta Cesano/Viterbo”

“Saranno ridotti da 90 a 60 giorni i tempi previsti per la realizzazione del potenziamento tecnologico sulla ferrovia FL3 nel tratto compreso fra Cesano e Viterbo, fatto questo che ridurrà anche i tempi di interruzione del servizio lungo la tratta. Lo ha assicurato RFI nell’ incontro avuto oggi presso la Regione Lazio, accogliendo la richiesta della Giunta Rocca di limitare al massimo i tempi di realizzazione del nuovo sistema Ertms che garantirà maggiore affidabilità e puntualità del trasporto ferroviario. Quindi il servizio sarà interrotto dal 10 luglio all’ 8 settembre e gli utenti potranno usufruire di alternative, con servizi sostitutivi e implementazione di altri servizi: fra questi il potenziamento dei treni da Viterbo a Roma tramite lo snodo di Orte, oltre al supporto di servizi aggiuntivi di trasporto su gomma. Nei giorni feriali saranno aggiunti 8 treni fra la stazione di Viterbo Porta Fiorentina e la stazione di Roma Tiburtina, e 4 fra Viterbo Porta Fiorentina e Orte per un totale di 12 treni aggiuntivi. Ringrazio il presidente Rocca e l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera per essersi prontamente attivati per sollecitare delle soluzioni utili a ridurre al massimo i disagi per i viaggiatori, pur nell’ ottica di interventi necessari a potenziare l’efficienza e la sicurezza della linea. Grazie anche ad RFI per aver accolto le richieste che come Regione Lazio avevamo chiesto di approfondire e sviluppare e che oggi hanno trovato concretezza, e per lo sforzo messo in campo per abbreviare la durata dei lavori, con il coinvolgimento di un numero maggiore di squadre operative e un miglioramento del sistema di approvvigionamento dei materiali. Ora attendiamo di integrare nel dettaglio i servizi aggiuntivi messi in atto da RFI con il trasporto aggiuntivo su gomma messo a disposizione dalla Regione tramite Cotral”

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini che ha partecipato all’ odierno incontro in Regione con i vertici di RfI, Trenitalia e Cotral.