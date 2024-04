Forza Italia Carbognano: Preoccupazione per la realizzazione dell’impianto geotermico Lago di Vico

“Puntiamo sul turismo, sulle bellezze del territorio, su un’agricoltura di elevato pregio e, a poca distanza da uno dei pozzi esplorativi previsti, c’è una zona artigianale con aziende stimate a livello nazionale.

Il passato ci ha dimostrato che questo tipo di attività esplorativa potrebbe avere un impatto importante sulla qualità dell’aria, delle acque e dell’ambiente in generale.

Accogliamo quindi con sollievo – si legge in una nota di Forza Italia Carbognano – la scelta della Provincia di Viterbo guidata dal Presidente Romoli che ha espresso pareri contrari al progetto di pozzi esplorativi geotermici a Caprarola”.

“Di fatto, in nome della transizione ecologica, si vuole finanziare con fondi pubblici impianti che rischiano fortemente di avere un impatto negativo sull’ambiente. I finanziamenti sono il nodo cruciale di tutta la vicenda: senza i fondi, le centrali non sono sostenibili. È giusto pagare per mettere a rischio salute e territorio?

Dal punto di vista amministrativo è molto preoccupante l’iter amministrativo seguito per l’approvazione della valutazione d’impatto ambientale. Negli ultimi anni non se n’è opportunamente discusso rendendo difficile la difesa da parte dei vari soggetti coinvolti.

Chiariamo in definitiva che apprezziamo molto l’operato della provincia di Viterbo che secondo noi ad oggi ha operato un’adeguata valutazione per la difesa delle acque, dell’ ambiente e delle attività economiche presenti nel territorio.

Ci auguriamo – conclude la nota – che anche le altre istituzioni possano rivalutare con attenzione il rapporto costi benefici, sia ambientali che economici, rimettendo in discussione l’opportunità di questa progettazione”.