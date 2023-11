“Esprimo le mie più sincere congratulazioni al consigliere regionale Enrico Panunzi per la sua elezione a vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. L’elezione di Enrico Panunzi a questa carica istituzionale – afferma Chiara Frontini, Sindaca di Viterbo, – è testimonianza del riconoscimento del suo impegno e della fiducia che ha saputo conquistare in tanti anni di militanza politica. Confidiamo nella sua capacità di interpretare questo incarico istituzionale con equilibrio e professionalità, portando avanti le istanze dei cittadini della Tuscia, per il bene di tutto il territorio”.