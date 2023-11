“Un’altra legge fortemente voluta da Fratelli d’Italia è stata approvata oggi a maggioranza dal Consiglio regionale.

Si tratta del progetto di riforma degli Istituti tecnologici superiori (Its Academy) con l’introduzione di disposizioni volte a favorire una formazione professionale sempre più legata alle esigenze del mondo delle imprese, in grado di incentivare l’occupazione. La proposta ha avuto come primo firmatario il collega e presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci ed è stata poi condivisa dal gruppo di FdI e dagli altri partiti della maggioranza. Questa legge è fondamentale nell’ottica di un salto di qualità del sistema formativo post-diploma nella nostra regione, attraverso una maggiore e più efficace regolamentazione degli Istituti tecnologici superiori che rappresentano uno straordinario strumento di sviluppo delle politiche di formazione e lavoro.

Un’opportunità concreta per tanti giovani diplomati, con l’obiettivo di offrire loro una specializzazione sempre più all’avanguardia, oltre ad un accesso più rapido e agevolato nel mondo del lavoro. Ringrazio il presidente Bertucci per aver presentato la proposta di legge e averla portata avanti con grande impegno, determinazione e spirito costruttivo, e tutti i

consiglieri regionali che l’hanno sottoscritta e votata oggi in aula. Il testo è stato arricchito grazie ai vari contributi arrivati nel corso delle audizioni che hanno permesso di mettere in campo una legge largamente condivisa sul territorio. Si tratta di un ulteriore tassello del percorso che FdI sta portando avanti per rilanciare le politiche di formazione e lavoro, con l’obiettivo di assicurare maggiori sbocchi occupazionali ai giovani della nostra regione e fornire alle aziende professionalità sempre più qualificate”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini