“Esprimiamo grande soddisfazione per i contenuti della Legge di Stabilità regionale per l’anno 2024 adottata dalla Giunta e approdata oggi in Consiglio regionale con l’illustrazione dell’assessore Giancarlo Righini in Commissione Bilancio, dove si sono svolte le audizioni con gli enti locali, le parti sociali e le associazioni datoriali. La proposta di legge presenta importanti novità e traccia chiaramente l’impostazione politica della Giunta Rocca. Come promesso si interverrà concretamente con misure rivolte a favorire la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito delle famiglie, con l’istituzione di un apposito fondo di 100 milioni di euro. Queste risorse saranno utilizzate per ridurre le aliquote Irpef a carico delle famiglie e dei lavoratori in base al reddito, e l’Irap per le imprese. Inoltre sono previste misure di sostegno al reddito e al potere d’acquisto delle famiglie anche attraverso agevolazioni sulle locazioni e le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale e interventi per la riduzione dello spreco alimentare. Riteniamo che questa proposta di legge rappresenti una straordinaria base di lavoro per dare importanti risposte alle esigenze di sviluppo del nostro territorio. Un grazie all’assessore regionale al Bilancio Righini per la serietà di una proposta capace di coniugare rigore e sviluppo, e al presidente della Commissione Bilancio Marco Bertucci per l’ottimo lavoro di raccordo che come sempre sta svolgendo in maniera egregia”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.