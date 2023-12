Recupero dei vani e locali seminterrati, incontro con l’assessore regionale, Pasquale Ciacciarelli

Il Segretario provinciale della Lega Salvini Premier Andrea Micci e la coordinatrice del Comune di Viterbo Elisa Cepparotti invitano sindaci, Ordini e Collegi professionali e tutti coloro che abbiano interesse alle importanti novità introdotte nel campo edilizio dalla legge regionale n.83 del 22 settembre 2023: “Recupero dei vani e locali seminterrati”, a prendere parte all’incontro con l’assessore regionale, Pasquale Ciacciarelli, che si terrà nel capoluogo della Tuscia, sabato 16 dicembre, alle ore 11 presso la Sala Benedetti di Palazzo Gentili, sede della Provincia di Viterbo, in via Saffi 49.

La giornata, dopo i saluti del segretario provinciale Andrea Micci, vedrà gli interventi dell’on. Laura Cartaginese, capogruppo della Lega alla Regione Lazio, del vice presidente del consiglio regionale, Giuseppe Cangemi, del segretario regionale della Lega, Davide Bordoni.

Sarà l’occasione di conoscere, in un confronto diretto con gli autori del percorso legislativo, tutti gli aspetti e le opportunità offerte da un provvedimento che si propone di dare nuova vita a edificazioni già esistenti, come vani e locali seminterrati ad uso abitativo, terziario e commerciale nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, al fine anche di contrastare il consumo di suolo e l’emergenza abitativa, nonché produrre positive ricadute in termini di efficienza energetica con la messa in opera di interventi tecnologici, e contrastare il dissesto idrogeologico.

Questa legge è uno strumento che darà un nuovo impulso anche alla ripresa del settore edilizio, le cui possibilità di applicazione e gli obiettivi perseguibili, saranno ampiamente spiegati nell’incontro di sabato, dove sarà possibile interagire con i presentatori della legge regionale in merito a ogni esigenza di approfondimento informativo.

“La Lega si conferma un partito del fare – dice il segretario provinciale, Andrea Micci – capace di soluzioni operative e di grande impatto sugli ambiti più importanti della vita dei cittadini, qual è anche la proprietà di beni immobili, spesso frutto dei risparmi del proprio lavoro, con la possibilità, nel caso specifico, di una riqualificazione, che dalla sfera privatistica si sposta, poi, su quella pubblica, ingenerando processi di qualità come la rigenerazione urbana”.

Per la coordinatrice comunale Elisa Cepparotti: “Riqualificare l’esistente, piuttosto che continuare a divorare nuovo suolo, con nuove costruzioni, lasciando dietro di sé edificazioni sottoutilizzate, o addirittura scheletri di degrado e abbandono, è oramai lo spirito della pianificazione edilizia, rispetto alla quale, la legge regionale della Lega si pone come una valida, fruttuosa, e quanto mai opportuna, risposta”.