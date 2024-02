“Salutiamo con grande favore l’approvazione della legge nazionale sulle rievocazioni storiche che riconosce il valore di queste manifestazioni e il ruolo strategico che svolgono nello sviluppo economico, culturale, turistico e sociale del nostro Paese. Una legge di cui da tempo si avvertiva l’esigenza, frutto del lavoro portato avanti dai parlamentari Federico Mollicone e Virginio Caparvi con il contributo delle associazioni regionali che tutelano le rievocazioni storiche, fra cui quella del Lazio guidata da Antonio Tempesta. Nonostante i tanti eventi che in tutto il Paese consentono di conservare e tramandare l’identità storica dei territori, mancava una normativa in grado di disciplinare adeguatamente l’intero comparto e tutte le attività connesse. Il Lazio è sicuramente fra le regioni più ricche di rievocazioni storiche, ed è per questo che in Consiglio regionale è pronta una proposta di legge che, sulla scia di quella nazionale, permetta di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale rappresentato da queste manifestazioni, ma soprattutto di sostenere quelle realtà che con grandi sforzi economici si impegnano a mantenere in vita le tradizioni. La nuova legge nazionale ci consente oggi di avere il quadro di riferimento per avviare l’iniziativa regionale”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, il presidente e vice Presidente della Commissione cultura del Consiglio regionale Luciano Crea ed Edy Palazzi e i consiglieri regionali Marika Rotondi e Cosmo Mitrano.