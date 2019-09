Se di qualcosa non si parla, o non se ne conosce bene la dimensione, la conformazione l’andamento, allora parlare, rivelare, analizzare questa cosa, magari per la prima volta, viene chiamato scoop.

Ebbene la demografia italiana, il suo andamento, l’impatto decisivo che essa, come scienza che studia la natalità di una nazione, potrebbe avere nelle scelte di natura economica e politica generali e complessive, è semplicemente, ma accuratamente, ignorata.

Quindi parlarne ed analizzarla è un vero e proprio scoop, come hanno dimostrato Antonio Golini, docente di demografia alla Sapienza e di sviluppo sostenibile alla Luiss, con il giornalista Marco Valerio Lo Prete, nel volume “Italiani poca gente” – Il paese ai tempi del malessere demografico – Ed. LUISS .

Un dato quasi universalmente conosciuto è che l’Italia è tra i paesi con il minor incremento di popolazione al mondo; da noi non si fanno bambini come una volta: “Il numero è potenza!” si sosteneva durante il Ventennio della Grande Proletaria, l’Italia, quando le famiglie numerose e numerosissime ricevevano attestati, pergamene, medaglie e sovvenzioni.

Pochi hanno memorizzato e riflettuto sul fatto che dal 2015 la popolazione italiana ha iniziato a diminuire, flussi migratori compresi, dopo che le nascite hanno cominciato a decrescere dal 2008 (576.659 nati) e sono nel 2017 al livello più basso di sempre (458.151).

Nel 2014 la popolazione complessiva aveva sfiorato 61 milioni di unità, all’inizio del 2018 siamo 60 milioni e 494.000 italiani.

Ma il dato assoluto non rivela l’intensità del fenomeno e la sua caratterizzazione di paese spopolato ed invecchiato, in modo particolare nelle aree interne di borghi e paesi che comunque governano e manutengono il 64% del territorio nazionale, un territorio come purtroppo ci è dato di constatare ogni anno, soggetto a dissesti idrogeologici, terremoti, alluvioni, incendi ecc.

Nel 1980 l’Italia aveva circa 17 milioni di giovani sotto i 20 anni e quasi 10 milioni di ultrasessantenni; nel 2015 il rapporto si è esattamente invertito, ed è la prima volta che accadde nella storia della specie umana, proprio in Italia nel 1995, dove si registrò questo sorpasso, con il record mondiale del minimo di natalità per donna, pari ad 1,19 figli.

Cinque anni dopo toccò a Bulgaria, Germania, Grecia, Giappone, Portogallo e Spagna.

Cinquant’anni fa la popolazione mondiale era di 3,3 miliardi di persone con 7 ragazzi con meno di 15 anni di età per una persona di oltre 65 anni; oggi siamo 7,5 miliardi di persone con 3 ragazzi per ogni anziano, ma in Italia i ragazzi sono allo 0,6, cioè 3 per 5 anziani.

Il libro prosegue con una messe di dati e di riflessioni per niente rassicuranti, perchè il baratro demografico unito al debito pubblico altissimo, ai tassi di disoccupazione più alti d’Europa che colpisce soprattutto i giovani, non fanno ben sperare; né l’immigrazione può essere nel breve e medio periodo un rimedio, mentre viaggiamo con un sistema pensionistico che frana, con 5 lavoratori attivi per 3 pensionati che raggiungerà nel 2050 il pareggio drammatico di 1 a 1.

Le ricette purtroppo non vengono indicate, perché probabilmente non ci sono, se non in provvedimenti pro fecondità femminile con un welfare comunque da finanziare, ed un fisco alla francese, di agevolazioni ed incentivi; ma la cosa più importante di questo lavoro è lo scoop, cioè la divulgazione di un fenomeno che può dare il colpo di grazia ad un paese stanco e conflittuale, alle prese con politiche che guardano non oltre alle elezioni del giorno dopo, siano esse regionali o comunali: speriamo bene.

Francesco Chiucchiurlotto