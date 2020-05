La Riserva Naturale Monte Rufeno aderisce al progetto #iParchiaCasaTua #ScuoleinDiretta promosso dalla Regione Lazio (Direzione Parchi e Riserve Naturali) e riservato alle scuole primarie. Protagonista Mercoledì 3 Giugno alle ore 11 la Naturalista Dottoressa Monica Piazzai che con una videoconferenza conversazioni in diretta farà scoprire ai più piccoli comodamente a casa il moscardino (Muscardinus avellenarius).

Per prenotarla con largo anticipo i docenti dovranno inviare una email a [email protected] inviando modulo di partecipazione che si allega. Una vota pervenuta la richiesta sarà comunicato il collegamento web che potranno condividere con i propri alunni.

