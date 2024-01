Venerdì 12 gennaio, alle 17,30, all’auditorium comunale

Un viaggio alla scoperta delle bellezze della Tuscia che diventa un percorso umano di amicizia, amore e crescita interiore. È il primo romanzo di Federica Bressan, “Nel cuore della Tuscia” (Edizioni Sette Città di Viterbo, 2022), che sarà presentato nell’ambito di BolsenArte Winter venerdì 12 gennaio, alle 17,30, all’auditorium comunale (ingresso libero). L’incontro è il secondo di un miniciclo di appuntamenti letterari a cura della biblioteca comunale “Giuseppe Cozza Luzzi” iniziato con Walter Veltroni, che proseguirà il 19 e il 26 gennaio, con Claudio Lattanzi e Fabrizio Corgnati. La scrittrice parlerà del libro, al quale è dedicato il sito http://federicabressan.com/cuoretuscia/, con la giornalista Isabella Bellitto, approfondendo i temi principali dell’opera in cui ogni capitolo è dedicato a una località, che i protagonisti esplorano nel corso di un’estate: da Norchia a Bassano in Teverina, dal lago di Bolsena alla faggeta di Soriano, con uscite a Narni in Umbria e a San Galgano in Toscana. L’ultimo capitolo parla di un tatuaggio, come se il corpo fosse anch’esso un luogo, dove viene scritto in maniera indelebile il simbolo di questo viaggio nel cuore della Tuscia. Comunicatrice scientifica indipendente, con un background in scienza, tecnologia e cultura, Bressan è originaria di Gorizia e vive a Blera. Conduttrice e moderatrice scrive articoli su scienza e società e tiene conferenze su podcasting e comunicazione della scienza. Ha esperienza in radio, televisione e carta stampata e ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero, nel settore dell’informatica per la cultura. Autrice del podcast “Technoculture” scrive e viene invitata a intervenire sui temi della parità di genere e della salute mentale nel mondo accademico. Diretto dal maestro Francesco Traversi, il festival BolsenArte Winter è organizzato e promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena, in collaborazione con l’associazione Visit Bolsena ed è finanziato dalla Regione Lazio – Reti di Impresa tra Attività Economiche (DGR n. 68 del 22/02/2022).