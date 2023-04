Prende forma la 18esima edizione della Est! Est!! Est!!! Marathon in programma a Montefiascone (VT) il prossimo 11 giugno e già da nome si capisce che per l’entrata nella maggiore età l’evento cambia completamente fisionomia, diventando una marathon vera e propria. Non solo: la gara sarà l’evento di punta della stagione laziale, in quanto assegnerà i titoli regionali della specialità, oltre a far parte dei circuiti Maremma Tosco Laziale e New Marathon Lazio.



Gli organizzatori, l’infaticabile Ulderico Catteruccia in testa, si sono messi all’opera in queste settimane per disegnare i nuovi percorsi. Ecco quindi che il Marathon avrà uno sviluppo di 60 km per un dislivello di 2.200 metri mentre quello di Granfondo sarà di 35 km per 1.200 metri. Ci sarà poi il tracciato cicloturistico aperto anche alle E-bike di 30 km per 900 metri. Il percorso Marathon avrà un cancello orario all’altezza Mulin di Mezzo, dopo tre quarti di gara, esattamente un’ora dopo il passaggio del primo atleta. A quel punto si verrà deviati verso il percorso Granfondo e messi in coda alla classifica Marathon.



Epicentro della corsa sarà agli impianti sportivi di Via G.Contadini, da dove verrà dato il via alle ore 8:45 per il percorso lungo, alle 9:00 per il medio e alle 9:15 per il cicloturistico. Oltre ai 5 ristori in gara e a quello finale sarà a disposizione il pasta party conclusivo nel corso del quale verranno effettuate le premiazioni. Premi per i primi 3 assoluti e per i primi 5 di categoria nel Marathon e primi 3 nel Granfondo, oltre alle prime 5 società.



Iscrizioni aperte al costo di 25 euro se si provvedere entro il 21 maggio, poi si sale a 30 euro fino all’8 giugno. Ulteriori aumenti sono previsti per chi vorrà aderire direttamente sul posto. Naturalmente, considerando il posto, la storia e anche il nome della manifestazione, il weekend non potrà non avere anche un forte legame con il vino e le cantine del luogo, un’occasione per conoscere e apprezzare una vera ricchezza enologica nazionale



Per informazioni: Mtb Montefiascone Race Team, https://www.montefiasconegranfondo.it/