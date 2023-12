Undicesima giornata del campionato di serie B maschile di pallavolo, l’ultima prima della sosta natalizia, con l’Ecosantagata Civita Castellana che va a far visita alla Delta bevande Camaiore. Fischio d’inizio domenica pomeriggio alle 18.

La formazione toscana occupa l’ottava posizione in campionato con 13 punti, 5 in meno dell’Ecosantagata, che nelle ultime due partite ha conquistato altrettante vittorie e si prepara alla trasferta con l’obiettivo di festeggiare il Natale con altri 3 punti nel carniere.

“Ma non sarà per niente facile – ammonisce coach Fabrizio Grezio – perché Camaiore nelle ultime settimane si è rinforzata con l’acquisto di Paoletti, un opposto che in questa categoria fa la differenza, e non a caso ha vinto tre delle ultime quattro partite. Inoltre domenica giocheranno davanti al loro pubblico e mi aspetto di trovare un ambiente con tanti tifosi e tanto entusiasmo. Sarà sicuramente tosta”.

In settimana, a causa di una forte forma influenzale, il mister ha dovuto lasciare la guida degli allenamenti al vice Giuseppe Nicolini, ma a Camaiore sarà regolarmente al timone della squadra. “Dobbiamo prepararci a una partita lunga – dice – e soprattutto dobbiamo essere pronti a cogliere al volo ogni occasione di chiudere il set. Tenere vivi gli avversari fino alla fine può costare caro e noi quest’anno lo abbiamo già visto”.

“Rispetto all’anno scorso – conclude Grezio – il campionato è ancora più livellato. Praticamente tutte le squadre possono fare punti ovunque e, d’altronde, con 5 retrocessioni basta perdere un paio di partite per ritrovarsi invischiati nella zona rossa. L’Ecosantagata ha sicuramente il potenziale per stare con le prime della classe, un po’ alla volta stiamo raggiungendo gli equilibri che servono per dare continuità alle prestazioni. Ora sono davvero curioso di vedere come ci comporteremo domenica, sarà un esame importante”.