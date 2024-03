Nuovo raduno regionale del Club Lazio per Matilde Casini e Riccardo Cianchelli

Scatta domenica 7 aprile 2024 il nuovo raduno tecnico programmato dalla fidal regionale Lazio che si terrà presso il Centro di preparazione polisportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano a Roma che vedrà impegnati i più promettenti giovani atleti di tutte le specialità dell’atletica provenienti da tutte le province laziali. Del raduno faranno parte nuovamente due giovani della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, Matilde Casini convocata nel salto in lungo e nel salto con l’asta e Riccardo Cianchelli convocato nel lancio del martello, atleti della categoria Cadetti/e che si sono messi in luce con i loro risultati nella stagione agonistica 2023. Grande l’attenzione che il settore tecnico della fidal ripone in questi raduni , del quale fanno parte i giovani rientrati nel Club Lazio regionale, e che danno sempre spunti agli allenatori delle varie società presenti per il prosieguo della formazione dei loro giovani atleti. Matilde Casinial primo anno di categoria Cadette è allenata da Umberto Battistin e Leonardo Bargagli e partendo dalle prove di velocità sta iniziando ad esplorare anche specialità di salto; Riccardo Cianchelli al secondo anno di categoria Cadetti allenato da Linda Misuraca è in netta crescita nella specialità del martello e ci si attende da lui a breve, conferma dei progressi tecnici dimostrati in allenamento negli ultimi periodi. Ad atleti e tecnici i complimenti del presidente della società Giuseppe Misuraca. (G.M.)