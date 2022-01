Francesco Dimitri è stato il protagonista assoluto dei due giganti disputati a Campo Felice. Il “Leone” di Viterbo ha dominato sia la Building Production Cup che la Campo Felice Cup, manifestazioni valide per il Circuito Master Unipolglass 2022, aperte ai tesserati di tutti i Comitati FISI Nazionali delle categorie Master, Under 18 e Under 21. Lo sciatore viterbese si è imposto in entrambe le gare (Master B) precedendo i nuovi compagni di team Jacopo Koch e Giorgio Ferri nella prima, e lo stesso Ferri e Gianluca Di Cicco nella seconda, portandosi a casa il premio relativo al miglior tempo assoluto di gara. Appena arrivato allo SC CZERO6 Dimitri non ha deluso le attese regalando non poche soddisfazioni al team di Fontenuova, tanto da sembrare un atleta completamente rinato. Nelle altre categorie doppio successo dei campani Sergio Amodio tra i Master A e Andrea Ballabio tra i Master C. Tra le donne l’ascolana Maria Laganà ha preceduto in entrambe i giganti la romana Virginia Garrafa (Avvocati Romani) e l’umbra Elisabetta Mazzoli (SC Spoleto). Tra i Giovani-Senior doppio successo in campo maschile per gli atleti dello S.C. Maestri Laziali grazie a Nicolò Liberali e Guglielmo Falez. Mentre in campo femminile Michela Innocenzi (Orsello Le Aquile) non ha avuto rivali nelle due gare.

Il forte vento in quota anche se ha condizionato in partenza la gara non ha frenato l’entusiasmo dei numerosi partecipanti grazie anche ad una pista, la Sagittario, perfettamente innevata e preparata al top dal personale della stazione abruzzese. Molto graditi gli ottimi prodotti eno-gastronomici donati ai vincitori. Scrupolosa e perfetta come al solito l’organizzazione curata dallo SC CZERO6 in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio-Sardegna della FISI. “Un ringraziamento particolare – ha sottolineato Roberto Giardini, Presidente del team organizzatore – va agli sponsor, alla Campo Felice, al delegati FISI Umberto Occhioni coordinatore supremo della manifestazione. L’appuntamento per tutti è per il 27 febbraio con il Trofeo Città di Roma”.