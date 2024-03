Fa’ la cosa giusta e le Sfide della scuola

Dal 22 al 24 marzo si è tenuto a Milano l’appuntamento ormai ventennale con “Fa’ la cosa giusta”, fiera dedicata a prodotti e servizi della “galassia” sostenibilità. In questa cornice trova posto “Sfide”, la sezione dedicata alla scuola, che venerdì 22 marzo ha accolto il 2° convegno nazionale della Rete Scuole Green.

La Rete è ormai una realtà nazionale autorevole, che coinvolge 87 provincie, coprendo quasi l’intero territorio nazionale. La Dirigente del Liceo Buratti di Viterbo, Clara Vittori, che figura nel team dei dirigenti fondatori della Rete nazionale, è tornata anche quest’anno a intervenire al convegno, non solo per condividere i punti di forza e le tante iniziative della Rete provinciale della nostra provincia, ma anche per condurre il dibattito insieme ai dirigenti Carlo Firmani (Roma), Stefano Stefanel (Udine) e Antonio Fini (La Spezia).Ad introdurlo, tre videointerviste: la prima a Carlo Maria Butera, ingegnere nucleare autore del saggio “Affrontare la complessità”; la seconda a Telmo Pievani, filosofo della scienza, autore di “Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro”; la terza infine a Gianfranco Bologna, direttore scientifico di WWF Italia. Grazie a queste preziose testimonianze, la discussione dei moderatori e dei partecipanti si è sviluppata attorno al quesito chiave “Come affrontare la sfida ambientale a livello educativo?”.

Di seguito, scuole di aree geografiche diverse hanno raccontato esperienze condotte nella didattica della sostenibilità e nella gestione degli edifici scolastici, per condividere spunti e iniziative.

Il Liceo Buratti condividerà tutti i preziosi spunti del convegno in un prossimo incontro con i referenti della Rete provinciale, per poi pianificare le azioni del prossimo anno scolastico.

Intanto, fino al 10 aprile è ancora aperto alle scuole di tutta la provincia il concorso “La sostenibilità secondo noi”, promosso dalla Rete Scuole Green di Viterbo insieme a Unitus, Sistema Museale d’Ateneo e Arci Solidarietà, con il patrocinio del Comune di Viterbo.