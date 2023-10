Presso il Teatro San Leonardo è stata tenuta una conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2023-24 denominata “Oltreconfine” dall’Assessore alla Cultura e Vice-Sindaco Alfonso Antoniozzi, dal Direttore artistico, Simone Precoma, dai titolari del Teatro San Leonardo, Giuseppe Berardino e Vanessa Sansone, e da Aleksandros Memetaj, attore e regista di “Albania casa mia”, primo spettacolo teatrale della stagione il 24 novembre prossimo.

Antoniozzi ha detto: “Il Teatro San Leonardo sta rinascendo grazie alla solerzia del duo Berardino-Sansone che cerca di agganciare il pubblico più giovane con la collaborazione del Direttore Artistico Precoma e sono riusciti a mettere in piedi un calendario di ottimo livello, con spettacoli anche leggeri che sicuramente invoglieranno ad andare a teatro molti giovani”.

Precoma ha dichiarato: “La stagione teatrale 2023/2024 del Teatro San Leonardo è stata per me come una sorta di “mostra collettiva”, nella quale ogni singolo spettacolo, proprio come le opere d’arte in un’esposizione, sono al tempo stesso autonome, foriere di significati unici e irripetibili, sono tessere di un mosaico che vuole essere il più possibile efficace e coerente nel restituire un valore più articolato e complesso. Il titolo scelto per questa stagione è Oltreconfine, un titolo, a dire il vero, che nasce da una serie di riflessioni su limiti e confini reali o immaginari che spesso ostacolano la felicità, la crescita, la realizzazione degli esseri umani, ma che, alla luce dei recenti eventi di guerra, ci riporta drammaticamente indietro a riflessioni che pensavamo superate sulla difesa violenta di confini fisici, territoriali. L’immagine scelta per rappresentare la nostra riflessione sul “Oltreconfine” è un planisfero rovesciato (rovesciato per noi, in altre nazioni si usa esattamente così), che ci porta a cambiare il punto di osservazione; la prima riflessione che questo comporta è pensare che tutti saremo sempre oltreconfine per qualcun altro”.

Aleksandros Memetaj ha ringraziato i titolari del Teatro e ha dichiarato: “Tenevo molto a iniziare la stagione con questo mio spettacolo, e la cosa mi ha veramente appassionato. Quando poi mi è stato proposto di presentare “Albania casa mia”, sono stato fin da subito entusiasta perché è prezioso trovare dei luoghi che riescono ad attrarre l’attenzione dei giovani. Quindi grazie molto per questa opportunità che sicuramente divertirà il pubblico”.

CALENDARIO

Venerdì, 24 novembre 2023 – ore 21.00 Albania Casa Mia di e con Aleksandros Memetaj, per la regia di Giampiero Rappa

Domenica, 3 dicembre 2023 – ore 17.30 SÌZOZKHLE, di e con Compagnia dei Girasoli, nell’ambito del progetto ASL Toscana sud est Area SMA Colle Val d’Elsa – Cooperativa sociale Valle del Sole, per la regia di Andrea Carnevale e Marta Mantovani,

Sabato, 20 gennaio 2024 – ore 21.00 Pseudolo, di e con Francesco Pennacchia, tratto dallo Pseudo/us di Plauto e presentato dalla Compagnia 47

Sabato, 9 marzo 2024 – ore 21.00, Tik Tokers – questa non è una storia, per la regia di Nicholas Gallo

Sabato, 23 marzo 2024 – ore 21.00 In terra in cielo, di e con Silvia Garbuggino e Gaetano Ventriglia, per la regia di Gaetano Ventriglia

Sabato, 6 aprile 2024 – ore 21.00 PASOLINI – Sotto gli occhi di tutti, di e con Margot Theatre Company, per la regia di Valentina Cognatti

Sabato, 27 aprile 2024 – ore 21.00 SolaMente in Acirema, di e con Manuele Pica, per la regia di Simone Precoma

Sabato, 18 maggio 2024 ore 21.00 Il nostro deserto non significa niente, di e con Davide Giordano e Remo Stella, per la regia di Davide Giordano.