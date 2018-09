E’ attivo da oggi l’Ambufest pediatrico della Cittadella della salute di Viterbo. I Pediatri di libera scelta e gli infermieri della Asl saranno a disposizione tutti i weekend e nei giorni festivi per le famiglie e per i loro piccoli.

“Stiamo creando una Rete territoriale nuova che prima non esisteva” ha spiegato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato in merito all’attivazione del nuovo servizio.

Il servizio nella Tuscia è attivo presso i locali del consultorio familiare della Cittadella della salute di Viterbo ogni sabato e domenica e in tutti i giorni festivi, dalle ore 10 alle ore 19, e in tutti i prefestivi dalle 14 alle 19. L’ambulatorio è gestito dai pediatri di libera scelta che, insieme agli infermieri della Asl di Viterbo, saranno a disposizione nei giorni più complicati per le famiglie che hanno bisogno di visite e assistenza sanitaria per i loro figli.

“Abbiamo avviato una vera rivoluzione della Rete di assistenza aprendo prima gli ambulatori di continuità assistenziale dei medici di medicina generale nel weekend e nei giorni festivi e, poi, estendendo i servizi grazie all’accordo con i pediatri – commenta D’Amato – Stiamo creando una Rete territoriale nuova per i cittadini, per far sentire loro che il sistema sanitario regionale è presente e vicino alle loro esigenze. Da oggi sarà possibile anche a Viterbo avere la continuità assistenziale territoriale per il servizio pediatrico anche il sabato o la domenica e nei giorni festivi nell’ambulatorio, aumentando il senso di sicurezza e la qualità delle cure per i cittadini di tutto il territorio”.

“Nei giorni scorsi – commenta il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti – ambiamo anticipato sui nostri canali social l’apertura dell’ambulatorio pediatrico di continuità assistenziale, aperto nel fine settimana alla Cittadella della salute, ottenendo un risultato, in termini di commenti positivi e di condivisioni, che non avevamo mai registrato con questi numeri così impressionanti. È segno evidente di quanto questo servizio fosse atteso nella nostra provincia e di quanto il progetto messo in campo dalla Regione Lazio fosse rispondente a un reale bisogno di salute delle famiglie della Tuscia”.

Per contattare l’Ambufest pediatrico della Cittadella della salute di Viterbo è possibile telefonare al numero 0761237053.