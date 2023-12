Trekking natalizio nel centro di Viterbo

Passeggiata per le vie del centro illuminate a festa, accompagnati dalle narrazioni dei bambini dell’ITC Carmine e dell’ITC Luigi Fantappiè. SPORTUSCIA, LA MULTICULTURALITÀ È UN VALORE

Venerdì 15 dicembre 2023, si terrà un insolito trekking urbano nel centro di Viterbo, con delle guide d’eccezione: gli studenti dell’ITC Carmine e dell’ITC Luigi Fantappiè. Una suggestiva camminata per le vie illuminate a festa, durante la quale guarderemo l’incredibile patrimonio che questa città racchiude, con occhi diversi.

L’iniziativa, inserita all’interno della manifestazione Passeggiata di Natale, fa infatti parte del progetto SPORTUSCIA, che unisce la cultura ai valori dello sport, come l’inclusione, il confronto e la comprensione, per dimostrare che la crescente multiculturalità negli istituti scolastici non è un problema, ma un potente strumento di crescita, spesso anche per le famiglie degli alunni.

Partendo dalla dimensione culturale, i ragazzi hanno realizzato delle ricerche su monumenti e siti storici della città, comparando storia, architetture, cultura e tradizioni locali con quella dei vari altri paesi di origine degli studenti. Con l’aiuto degli insegnanti e dei tutor, hanno poi selezionato quelli più significativi, realizzando degli elaborati descrittivi su ciascuno di essi e unendoli in un percorso di trekking urbano. Sarà proprio lungo questa passeggiata che i ragazzi ci racconteranno la città, a noi forse fin troppo familiare, attraverso i loro occhi e le loro percezioni, facendo emergere l’unicità e allo stesso tempo l’universalità di quello che ci circonda. Un’esperienza volta a ribaltare il concetto di diversità, non come opposizione ma come integrazione.

La camminata inizierà alle ore 15:00 a Piazza San Lorenzo, per poi concludersi alle ore 18:00 a Piazza della Repubblica, dove i partecipanti verranno accolti da un abbondante rinfresco a cura dell’Associazione APS La Rosa.

Sportuscia è un progetto finanziato dalla Regione Lazio, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e del sistema IefP del Lazio.