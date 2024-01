BOLSENA – “La fine del mondo (non) è vicina. Perché il futuro non deve farci paura”. È il titolo del primo libro del giornalista Fabrizio Corgnati che verrà presentato venerdì 26 gennaio, alle 17,30, all’auditorium comunale di piazza Matteotti (ingresso libero) nell’ambito di BolsenArte Winter, per il quarto e ultimo incontro del ciclo di appuntamenti letterari curato dalla Biblioteca comunale.

Corgnati insieme alla giornalista Isabella Bellitto parlerà dell’attuale fase storica descritta dai mass con i toni catastrofici e apocalittici della crisi che, nel saggio edito da Santelli Editore (2023) nella collana “Accademia”, viene invece mostrata da un altro punto di vista: quello a cui si sta assistendo è l’esaurimento di un paradigma basato sul materialismo, sulla competizione, sull’individualismo, sulla smania di arricchimento e la sua sostituzione con uno nuovo guidato dall’integrazione tra individuo e collettività, tra competizione e collaborazione, tra denaro e felicità.

Piemontese, Corgnati, oltre a essere un giornalista, è un “life coach” e “career coach” professionista, autore del sito“Cambio Vita”. Diretto dal maestro Francesco Traversi, il festival BolsenArte Winter è organizzato e promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena, in collaborazione con l’associazione Visit Bolsena ed è finanziato dalla Regione Lazio – Reti di Impresa tra Attività Economiche (DGR n. 68 del 22/02/2022).