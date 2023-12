La terza sagra dell’olio locale, conosciuto per le sue alte qualità nutritive in tutta Europa e nel mondo, che si è tenuta in questi due giorni a fine della prima settimana di dicembre, ha avuto un grande successo ed è stata caratterizzata da una serie di conferenze di alto contenuto istruttivo-tecnico-operativo.

Le conferenze, tenute da insigni esperti del mondo agricolo, specializzate nel settore dell’olivicoltura, sono state tenute tutte presso il salone Innocenzo Terzo della storica Rocca dei Papi con larga partecipazione degli olivicoltori locali e altri provenienti dalle zone agricole delle regioni limitrofe, Toscana ed Umbria.

L’evento, con l’approvazione dell’intera Amministrazione Comunale guidata dalla sindaca Giulia De Santis, è stato ideato, voluto ed organizzato dal consigliere all’agricoltura Giorgio Cacalloro e dalla presidente del consiglio comunale, Carla Mancini.

Nella seconda giornata c’è stato un momento conviviale presso la grande sala riunioni dell’oleificio Le Mosse, ove gli esperti cuochi del Circolo MF80, con il coordinamento di Massimo Tassoni, hanno realizzato il pranzo, riproponendo a tavola lo specifico piatto locale, l’Acquacotta, celebrandone così la sua Prima Sagra che ha riscosso apprezzamento dai circa novanta commensali, tra i quali, la sindaca De Santis, la sua vice Cicoria, l’assessore Cimarello, il consigliere Cacalloro ed alcuni relatori, come il dott. Renato Pavia proveniente dalla città di Alatri.

La sindaca ha espresso positive valutazioni su queste giornate di studio, definendole ricche di contenuto ed estremamente valide per lo sviluppo dell’olivicoltura locale. Grande soddisfazione è stata espressa anche da tutto il consiglio direttivo dell’oleificio Le Mosse, guidato dal presidente, Maurizio Bellacima.

Pietro Brigliozzi