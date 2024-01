Prosegue il viaggio di “Italia on the Road”, il format televisivo originale in onda su Raiplay con racconti di viaggi su quattro ruote, realizzato in collaborazione con Aci e Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane).

Il programma ideato e condotto da Metis Di Meo – volto di programmi Rai che raccontano l’Italia – è un percorso a tappe fra avventure e consigli di viaggio. In ogni puntata è presente un testimonial, un personaggio noto al grande pubblico e legato al territorio, che si mette in gioco in una sfida raccontandoci tutti i segreti dei luoghi.

La terza puntata, già online sulla piattaforma digital della Rai, attraverserà il Lazio e l’Umbria, fra sfide e consigli di viaggio in un percorso ricco di bellezze paesaggistiche, avventure adrenaliniche e luoghi mistici. Protagonista di puntata l’attrice Laura Adriani, volto di molti film e fiction di successo, come l’ultima serie di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”.

Si parte dal lago di Bolsena per spostarsi verso la valle umbra tramite la statale 675 “Umbro Laziale” proseguendo sulle statali 685 “delle Tre Valli Umbre” e 3 “Flaminia”.

Tra i luoghi visitati e consigliati il lago di Bolsena, i giardini di Bomarzo, Montefiascone, Leonessa e la via francigena.

Il progetto si lega a quello della Strada di Francesco che intende coniugare tradizione, contemporaneità̀, aneddoti e racconti della vita di San Francesco attraverso una riscoperta naturalistica del territorio.

Nel corso della puntata sono svelati aneddoti e curiosità su luoghi, siti storici e di attrazione turistica oltre che di nuove tecnologie messe in campo da Anas come la Smart Road e l’efficientamento energetico nelle gallerie.

Il programma di Raiplay vuole raccontare i luoghi più belli e anche quelli meno noti del turismo italiano a quattro ruote per promuovere, in particolare, un’offerta rivolta a un turismo destagionalizzato, che mette in luce le province meno note del Bel Paese. Si rivela così la scoperta di percorsi del nostro territorio che celano occasioni di svago, avventura, cultura e divertimento dove, forse, non ce li saremmo mai aspettati.

Il branded content è promosso da ACI, l’Automobile Club d’Italia, nato più di cento anni fa con lo scopo di favorire l’automobilismo in Italia, oggi in grado di disegnare l’orizzonte strategico di una nuova cultura della mobilità, sempre più sicura e sostenibile. ACI ci porta alla scoperta dei territori grazie alle sue strutture radicate sul territorio, leve strategiche per tutelare e sviluppare l’economia turistica nazionale.

Partner del progetto è Anas, impegnata a promuovere la cultura della sicurezza stradale anche nell’ambito dei racconti di viaggio. Inoltre, Anas è da sempre promotrice di iniziative concrete di conoscenza e fruizione del territorio in grado di definire, nel loro insieme, la forza e il valore del nostro Paese.

Il programma, in collaborazione con Rai Pubblicità, è scritto da Metis Di Meo e Dario Folchi con la collaborazione di Denis Falconeri. Direttore di produzione è Emiliano Celsi, la regia è di Andrea Conte. Il branded content è prodotto da Lilith Factory.