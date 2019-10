“Questa sera Vitorchiano rappresenterà la Regione Lazio a “Il borgo dei borghi”, la trasmissione di Rai Tre che premia i piccoli centri come eccellenze del patrimonio italiano. Invito tutti a sostenere il comune della provincia di Viterbo nell’ultima sfida, in onda alle 20,30. Vitorchiano è l’unico paese del Lazio rimasto in gara e merita il supporto di tutti i cittadini della regione per aggiudicarsi il primo posto. Votiamo numerosi per questo piccolo comune, esempio delle ricchezze storiche, artistiche e ambientali di cui il nostro territorio è ricco”.

Così l’Assessore regionale alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli, in una nota a supporto della gara tra borghi d’Italia che si concluderà stasera su Rai Tre. Sarà possibile votare con il televoto da fisso e da cellulare.