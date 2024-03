La Sezione A.N.C. di Viterbo proietta per beneficenza il documentario “Tacere non è un dovere”

Il 30 marzo alle ore 11.00, al teatro parrocchiale di Villanova in via Tecchi n.7, si terrà la proiezione per beneficenza del documentario “Tacere non è un dovere”, voluta dalla Sezione viterbese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in collaborazione con la Sezione “Ippolito Cortellessa M.O.V.M.” di Monte Porzio Catone (RM), la Parrocchia dei Santi Valentino e Ilario, e la Compagnia Carabinieri del capoluogo. La pellicola racconterà pagine meno note del secondo conflitto mondiale, le vicende personali di militari dell’Arma che, rimasti fedeli alla loro missione istituzionale, vissero la deportazione nei campi di concentramento tedeschi. Nato da un’idea di Edoardo Zucca, Presidente della Sezione A.N.C. monteporziana, sostenuto da erogazioni liberali e contributi di Banca d’Italia e Regione Lazio, il docufilm è stato girato dalla società di produzione audiovisiva “Koda Media” nel 2023, con interventi di post-produzione di “Video Eikon”, supervisionati dalla Presidenza Nazionale dell’A.N.C.. L’iniziativa è rivolta ai soci della Provincia di Viterbo, ai militari in servizio ed in congedo, a tutti gli appassionati di storia e a chiunque voglia partecipare alla raccolta fondi in favore del “Progetto CEPEN”, realizzando l’apertura di una stanza intitolata ai Carabinieri scomparsi nel corso della deportazione, riservata ai bambini con gravi deficit neurologici, all’interno del Centro Pediatrico di Neuroprotezione Spinale e Cerebrale del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.