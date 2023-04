Il mercato settimanale tornerà presto in centro, a piazza della Rocca. Una scelta strategica importante per un’area del centro storico che negli ultimi anni è rimasta spesso al margine delle iniziative e degli eventi di animazione. Una mattinata fondamentale per testare la nuova collocazione del mercato e per offrire ai cittadini la possibilità di fare i loro acquisti in una delle piazze più belle della città. Un’azione che va ad aggiungersi a un altro importante intervento PNRR che partirà a breve sulla suddetta zona: l’avvio dei lavori di ripristino della pavimentazione in via Matteotti e su piazza della Rocca per riportare allo stato originale, a sampietrini, la parte che ora è coperta da asfalto.

Intanto, sabato 15 aprile, la prova generale a piazza della Rocca. A dare la notizia è la sindaca Chiara Frontini, a conclusione del recente incontro svoltosi a Palazzo dei Priori con i rappresentanti delle associazioni di categoria: Confimprese, Confesercenti, Confcommercio Imprese Lazio Nord (Rieti – Viterbo), Goia Fenapi, ANVA (Confesercenti), Ambulanti Oggi (A.I.C.A.P.), ANA UGL (associazione nazionale ambulanti).

Insieme alla sindaca Frontini anche l’assessore allo sviluppo economico locale e turismo Silvio Franco, il consigliere comunale Simone Onofri, dirigente e funzionari del settore sviluppo economico del Comune di Viterbo.

“Riportare il mercato in centro è un impegno preso che stiamo mantenendo – ha commentato la sindaca -. La sequenza “giornata straordinaria di prova – lavori di riqualificazione del manto stradale – spostamento definitivo”, se il test andrà a buon fine come speriamo e come crediamo, ci permette di programmare questa scelta strategica al meglio, compreso l’impatto sulla viabilità”.

I rappresentanti degli operatori del mercato, con cui l’amministrazione ha condiviso questa decisione e i passaggi necessari alla sua attuazione, si sono espressi sottolineando come questo rappresenti “un segnale concreto per sostenere l’importante settore del commercio ambulante, rivitalizzando allo stesso tempo il centro storico e un’area non sempre valorizzata della città”.

L’ultimo incontro operativo con i rappresentanti delle associazioni che si è svolto lo scorso 11 aprile ha consentito di mettere a punto gli ultimi dettagli per questa prima edizione del mercato settimanale a piazza della Rocca. Le indicazioni e le considerazioni che emergeranno dalla giornata del 15 aprile consentiranno ad amministrazione e ambulanti di ottimizzare i dettagli in previsione del trasferimento definitivo che, come convenuto durante l’incontro, avverrà subito dopo il termine dei lavori.

Nelle prossime ore saranno fornite tutte le informazioni utili ai cittadini in merito alla gestione della viabilità per la mattinata del prossimo sabato.