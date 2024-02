Proseguono le attività di riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale con la ristrutturazione degli antichi archi presenti all’interno delle mura del centro storico. L’opera di riqualificazione è stata possibile grazie alla partecipazione nel 2019 al bando pubblico della Regione Lazio per la “Progettazione e la realizzazione di opere e lavori pubblici finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici”.

I lavori, assegnati nel febbraio 2022, hanno interessato gli archi di Via Castrense, Via Cappelloni, Via delle Casacce, Vicolo del Compustista, Via della Rimessa, Via della Vota Buia, Via Tripoli e Via dell’Archetto.

Nel bando regionale è altresì previsto il restauro di parte della facciata del Palazzo Comunale (in cantiere nei prossimi giorni) oltre all’efficientamento energetico di una parte dell’illuminazione pubblica.

«Stiamo finalmente ultimando questo importante progetto di riqualificazione – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – che abbiamo ripreso dal cassetto apportando subito una variante al progetto che tenesse anche conto delle integrazioni richieste dalla Soprintendenza già nel febbraio 2022. Nonché rivedere altresì l’aspetto economico a fronte dell’incremento dei prezzi. Con l’okay della Soprintendenza a maggio 2023 abbiamo così provveduto a iniziare l’opera di restyling tanto attesa. Il progetto non si ferma qui – conclude il sindaco – perché nei prossimi giorni inizieranno i lavori di restauro delle porte del centro storico e parte della facciata del Palazzo Comunale che saranno resi più belli e funzionali».