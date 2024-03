Il nipote di Guglielmo Marconi racconta la vita dell’inventore a 150 anni dalla sua scomparsa

Sicuramente tutti sanno chi è Guglielmo Marconi che è forse il più grande inventore che l’Italia abbia avuto. Conoscere, poi, un anziano telegrafista, che lo indirizza una strada che lo porterà ad essere un inventore conosciuto nel mondo quando nel 1901 effettua la prima trasmissione radio transatlantica.

Ma altri particolari della vita dell’inventore li si potranno ascoltare venerdì 22 marzo 2024, alle ore 20, presso L’antico Borgo di Sutri” sede del Rotary Club Sutri e Tuscia Cimina dove avrà luogo una conviviale rotariana durante la quale la presidente Anita Mattei avrà come ospiti il Principe Guglielmo Giovanelli Marconi ed il giornalista Sandro Sassoli che intratterranno i presenti in occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. La RAI sta realizzando un film sul grande genio italiano. Guglielmo Giovannello Marconi parlerà di aneddoti particolari e inediti della vita del nonno.

Ma è d’obbligo rammentare che il principe Guglielmo Giovanelli Marconi è discendente della famiglia Alighieri e nipote di Guglielmo Marconi, figlio di Elettra Marconi ( che a Viterbo la ricordano per i suoi interventi nel 2’21 e per l’inaugurazione di Via Marconi ) è e di Carlo Giovanelli. È professore e direttore di Scienze Umanistiche dell’Università popolare Meier.

Autore del programma tv “Il cenacolo delle vie della tradizione”. Si è laureato nel 1995 presso l’università La Sapienza ed è stato autore del programma tv Il cenacolo delle vie della Tradizione (trasmesso da Rete Oro). Ha collaborato con alcune riviste di Storia (come Le vie della Tradizione e Hera) e dal 2019 è Presidente della sezione Lazio dell’Istituto Italiano dei Castelli.

Nel 2014 il Principe ha sposato Vittoria Ludovica Rubini. Sandro Sassoli è conosciuto come giornalista radio televisivo di Rai 2 e ideatore e curatore di eventi internazionali, è presidente presso Museo dello Spazio Tempo Associazione è stato coordinatore generale delle Celebrazioni ufficiali Lira ed Euro, Giornalista radio televisivo di Rai 2. Docente di Comunicazione Universita’ Medicina Integrata Economia e Ricerca presso Unimeier.

Un incontro interessante e pieno di sorprese per i partecipanti all’evento che avranno l’opportunità di conoscere particolari della vita di Marconi che sbalordì tutti per come realizzò le sue intuizioni trasformandole in invenzioni d’avanguardia.